FvD onderzoekt antisemitisme jongerenafdeling

Aanleiding is een publicatie in HP/De Tijd waarin bezorgde leden van JFVD, de jongerenafdeling van de partij, alarm slaan over ’uitingen die overeenkomen met autoritaire, fascistische en/of nationaal-socialistische denkbeelden, inclusief antisemitisme, homofobie en racistisch imperialisme’. De uitingen vinden plaats in WhatsApp-groepen van Forum-jongeren. De Noorse rechts-radicale terrorist Anders Breivik is daarin volgens de klokkenluiders verheerlijkt.

Het bestuur van de jongerenbeweging liet de bezorgde leden aanvankelijk weten dat het niet van plan was leden weg te sturen om hun uitlatingen. Die kunnen wel een gesprek met het bestuur verwachten. Eén van de betrokkenen is uit een officiële functie binnen de JFVD ontheven. Komende tijd gaat het bestuur de uitingen ’zorgvuldig’ onderzoeken. Het bestuur sluit niet uit dat op basis daarvasn alsnog leden worden geroyeerd.

Het bestuur van FvD laat weten ’met afkeuring’ kennis te hebben genomen van de uitlatingen. „De betreffende app-berichten zijn belachelijk en schadelijk. De uitingen staan haaks op de standpunten van onze partij.”