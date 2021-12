Justitie ziet drugsbaron ’Pablo Icecobar’ over het hoofd in onderzoek naar drugsvilla Willemsoord

Video

Hier slaat brandstichter toe bij GGD-locatie

Een man besluit om zaterdagavond 20 november rond 19:15 brand te stichten bij een GGD-testlocatie in Emmen. Zijn actie staat op beeld en de politie is naar hem op zoek. Heeft u tips? Meld het via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.