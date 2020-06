’1,5 meter is hier 15 meter’

In Oostenrijk kom je weinig Nederlanders tegen. Die blijven liever wat dichter bij huis en kiezen voor België of Duitsland. Ⓒ De Telegraaf

Over de grens zitten ze te springen om Nederlands bezoek. De toeristen zijn welkom, zeker als ze zich een beetje aanpassen aan de plaatselijke coronaregels. Maar de meeste Nederlanders blijven voorlopig in de buurt. Aan de Moezel is het druk, richting Zuid-Frankrijk heb je het rijk alleen.