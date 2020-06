Amsterdamse oppositie dreigt met motie van wantrouwen

„Het is verbijsterend en totaal onacceptabel dat de actie op deze manier verlopen is”, zegt Poot. „Ze had zich beter moeten voorbereiden. Dan had ze kunnen weten hoeveel mensen er op af kwamen. Dat ze niet heeft ingegrepen, dat heeft het vertrouwen in de burgemeester geschaad. Het is een grote klap in het gezicht van de horeca-ondernemers, mensen die hun ouders niet konden bezoeken of niet bij uitvaarten konden zijn.”

CDA, Forum voor Democratie en de Partij van de Ouderen steunen het spoeddebat. Annabel Nanninga, fractievoorzitter van FVD in Amsterdam, zei maandagavond op Twitter al dat Halsema moet aftreden: „De acties van Halsema zijn niet uit te leggen aan al die Nederlanders die zich wel aan de regels houden. Amsterdam verdient beter leiderschap. Daarom zal FVD een motie van wantrouwen indienen. Halsema moet aftreden!”

Abject

CDA’er Diederik Boomsma vindt ook dat Halsema een ’zeer, zeer grote inschattigingsfout heeft gemaakt’. De suggestie die de burgemeester gaf dat optreden of verzoeken te doen om afstand te houden mogelijk tot rellen zou leiden, noemt hij abject. „Dat is bijna een belediging ook voor die demonstranten, die daar toch ’vreedzaam aan het demonstreren waren’? Er is niet eens een poging ondernomen.”

D66’er heeft ’buikpijn’

Intussen uit ook coalitie-fractievoorzitter Reinier van Dantzig van D66 kritiek op Halsema. Hij schrijft dat hij ‘steeds groter wordende pijn in zijn buik’ kreeg naar aanloop van de demonstratie op de Dam. „Demonstreren is een grondrecht en het maakt me trots dat bijna niemand meer stil zit in de strijd tegen racisme. Maar wat gisteren is gebeurd, is in coronatijd niet te verkroppen. Zorgpersoneel heeft maanden op hun tandvlees gelopen, ondernemers en hun personeel hebben in de grootst mogelijke onzekerheid geleefd, evenementenorganisatoren weten vrij zeker deze crisis niet te overleven en de hele maatschappij is omgebouwd om afstand te houden, en dan dit. We kunnen dit niet goed praten. Dit had voorkomen moeten worden, zo eerlijk moeten we zijn”, meldt hij.

Onbegrip

„Er zijn in Amsterdam vaak en veel demonstraties en ook tijdens corona zal er gedemonstreerd worden. Daarbij zullen steeds de geldende regels moeten worden nageleefd. Niet met te grote groepen op te kleine locaties. Dat is hier misgegaan”, aldus Van Dantzig, die het onbegrip bij ondernemers begrijpt. „Ik voel dat ook. Het was aan Amsterdam om al deze mensen samen op afstand te laten strijden voor het goede. Dat is gisteren niet gelukt en dat is intens spijtig.”

Ook coalitiepartij SP, waarvan diverse leden bij de demonstratie aanwezig waren, is niet blij met de gang van zaken, zegt fractievoorzitter Erik Flentge. „Ik denk dat hier een grote inschattingsfout is gemaakt. De vraag is nu hoe dat heeft kunnen gebeuren. Daar wil ik de burgemeester over bevragen. Ik denk dat ze naar Amsterdammers en andere Nederlanders veel uitleg verschuldigd is. Ook naar de raad toe. Dan gaan we in het debat kijken wat onze conclusie is.”

Zo’n 5000 betogers, veelal met mondkapjes, hadden zich maandag rond 17.00 uur op en rond de Dam verzameld om te protesteren tegen racistisch politiegeweld in de Verenigde Staten. De politie was aanwezig en sprak mensen aan op de coronaregels. Halsema besloot om niet in te grijpen, omdat dat volgens haar tot onrust en misschien rellen had kunnen leiden.