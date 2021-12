Premium Het beste van De Telegraaf

Coronavariant gijzelt bedrijfsleven en zorg Zuid-Afrika zucht onder omicron: ’Na achttien maanden hadden we eindelijk weer werk’

Door Miriam Mannak Kopieer naar clipboard

Vanwege reisbeperkingen die andere landen hebben ingesteld, is het vliegveld van Kaapstad uitgestorven. Ⓒ Bloomberg

Kaapstad - In Zuid-Afrika strijden vrees en hoop om voorrang in een sfeer van boosheid. Het besef is er dat de hele wereld naar Zuid-Afrika kijkt om te zien hoe de nieuwe omicronvariant van het coronavirus zich gedraagt. Tegelijkertijd is er woede om het gevoel dat men gestraft wordt voor de ’ontdekking’ van omicron. Zowel de gezondheidszorg als het bedrijfsleven is de wanhoop nabij.