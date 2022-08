Jongen (15) Amsterdam aangehouden voor wurggreep bij vier scholieren

Amsterdam - Begin deze maand is een 15-jarige jongen in Amsterdam aanhouden voor het aanleggen van een wurggreep van vier scholieren die vervolgens korte tijd hun bewustzijn verloren. „Het onder jongeren de laatste jaren bekende ’stikspel of ’choking game’ is verre van onschuldig”, zegt het Openbaar Ministerie.