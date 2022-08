Dichte mist: op sommige plekken minder dan 200 meter zicht

Na de buien van woensdagavond klaarde het vanuit het zuiden op. Door de vochtige lucht ontstond vervolgens nevel en mist, aldus de weerman. Het is vooral oppassen geblazen op lokale wegen. „Het zicht wisselt sterk van plaats tot plaats, waardoor je verrast kan worden door plotseling slecht zicht.”

Het zicht is het slechts in delen van Noord-Brabant en in Zeeuws-Vlaanderen, waar op verschillende plekken minder dan 100 meter ver gekeken kan worden. „De laagst gemeten zichtwaarde tot dusver is 71 meter in het Zeeuwse Westdorpe, gemeten om 3:30 uur. De mist zal zodra de zon opkomt snel minder worden.”

Rond 09:00 uur is de mist vermoedelijk grotendeels weggetrokken. Overdag is er een afwisseling van wolken en zon. Plaatselijk kan een bui ontstaan, aldus Weeronline.