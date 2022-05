Aboutaleb drie dagen in Tirana

Voetbal

Erik ten Hag presenteert zich op Old Trafford

Zelden is een coach op zo’n hectisch moment ingestapt bij de topclub Manchester United. Maar Erik ten Hag presenteerde zich deze maandag vol enthousiasme en met overtuiging op Old Trafford, dat ook bekend staat als het ’Theatre of Dreams’. Bij binnenkomst in de persruimte schudde de oud-succescoach ...