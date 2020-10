Woede om hordes Duitse toeristen in Appingedam: ’Je kunt beter de grenzen dichtgooien’

Ⓒ Screenshot

APPINGEDAM - Woede bij twee horecaondernemers in Appingedam. Een grote groep Duitse toeristen was vrijdag neergestreken in de Groningse stad en werd gezien terwijl ze hutjemutje op elkaar stonden, zónder mondkapjes. „Je kunt beter de grenzen voor toeristen dichtgooien dan de horeca dichtdoen. Dit is zinloos zo.”