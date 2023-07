Elon Musk installeert gigantisch lichtgevend logo voor ’X’

Dat Elon Musk geen angst heeft om ingrijpende beslissingen te nemen, wisten we al langer. Vorige week bewees hij dat nog eens door Twitter - een merk dat ondertussen tot soortnaam was geëvolueerd - van naam te laten veranderen. Vanaf heden heet het bedrijf X. En dat betekent dat ook alle kantoorgebouwen een metamorfose ondergaan.

Tekst gaat verder onder de video. Video: Omwonenden worden gek van het flikkerende licht.

In het hoofdkwartier in San Francisco werd vorige vrijdag al een gigantische X op het gebouw geïnstalleerd. De grootte en de flikkeringen van het nieuwe logo zijn indrukwekkend, maar zorgen voor irritaties bij zowel het stadsbestuur als de buurtbewoners. Onder meer het departement Bouwinspectie heeft kritiek op het nieuwe logo, omdat er op voorhand geen vergunning voor zou zijn aangevraagd en er bij de plaatsing ervan geen rekening werd gehouden met een aantal veiligheidsvoorschriften.

Lees verder onder de tweet

Buurtbewoners ergeren zich op hun beurt vooral aan het felwitte neonlicht. ’s Avonds zorgt de X voor flikkeringen die in een groot deel van de omliggende straten te zien is. Op sociale media hebben heel wat bewoners hun irritaties al geuit. „Ik zou woedend zijn. Stel je voor dat je dit fucking X-teken vanuit je slaapkamer zou zien”, schrijft iemand op ’X’. Anderen uiten dan weer hun ongerustheid over de gevolgen van het flikkerende licht voor epilepsie-patiënten.

Musk reageerde voorlopig nog niet op de kritiek, maar zondagavond werd het licht van het logo wel reeds (eventjes) uitgeschakeld.