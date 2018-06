Ⓒ GinoPress B.V.

Rijswijk - UPDATE 21.30 uur - Een dode vrouw is dinsdag aangetroffen in een woning aan de Henriette Roland Holstlaan in Rijswijk. De politie werd gealarmeerd toen getuigen de vrouw, van 24 jaar uit Rijswijk, ernstig verwond aantroffen in de woning. Ter plekke bleek dat de vrouw was overleden.