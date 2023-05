Straks code geel in groot deel van Nederland Later vanavond kans op felle buien

Het KNMI waarschuwt voor zondagavond en in de nacht van zondag op maandag voor stevige onweersbuien in het noorden en (zuid)oosten van het land. Voor Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg is vanaf zondag 21.00 uur code geel van kracht. Voor Noord-Holland, Flevoland, Drenthe, Friesland en Groningen geldt die vanaf 23.00 uur en duurt tot in de vroege ochtend. Vanavond is het eerst nog lange tijd aangenaam warm.