Berlijn sluit deal met Brussel: blokkade tegen verbod op benzineauto na 2035 van de baan

Eurocommissaris Frans Timmermans meldt zaterdagochtend dat er met Duitsland een overeenkomst is bereikt over toekomstig gebruik van synthetische brandstoffen. De Duitse transportminister Volker Wissing toont zich tevreden: „Voertuigen met verbrandingsmotor kunnen ook na 2035 op kenteken worden gezet als ze alleen CO2-neutrale brandstoffen gebruiken.”

In de historische Europese autowet, die vanaf 2035 een verkoopverbod op nieuwe benzine- en diesel auto’s regelt, was al de belofte opgenomen dat Brussel op een later moment zou terugkomen met een voorstel over de mogelijke rol van zogeheten e-fuels.

Maar vlak voor de cruciale stemming door EU-lidstaten, die de wet definitief zou maken, wierp de Duitse regering een blokkade op. Onder leiding van de liberale coalitiepartij eiste Berlijn een minder vrijblijvende toezegging en ‘rechtszekerheid’ voor deze schone technologie.

Door het Duitse ‘nein’ was er opeens onvoldoende steun voor de Europese autowet. Polen, Bulgarije, Tsjechië en Italië zijn ook tegen. De stemming werd daarom op het laatste moment uitgesteld.

Plan Timmermans

Afgelopen week heeft Timmermans een plan gestuurd om Berlijn te overtuigen. Het gaat om een stevige toezegging voor een nieuw voorstel. Het komt er op neer dat de ‘e-fuelauto’ een aparte categorie gaat worden binnen de EU. Aanvankelijk leek Wissing niet tevreden, maar zaterdag kwam het alsnog tot een akkoord tussen Brussel en Berlijn.

Het is nog niet duidelijk wanneer de EU-landen gaan stemmen over de autowet. Daarna is de discussie nog niet helemaal verdwenen. Autolanden hebben bedongen dat er in 2026 een evaluatiemoment is. In dit jaar kan de autowet nog worden aangepast.