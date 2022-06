Ontsnapte gevangene doodt gezin van vijf in Texas

Gonzalo Lopez (46) was lid van de Mexicaanse maffia en zat levenslang vast voor een moord op een man in 2006. Hij ontsnapte tijdens een transport van de gevangenis in Gatesville naar die in Hunstville, waar hij een medische afspraak had. Hij wurmde zich uit de boeien en wist ook nog eens uit zijn kooi te komen. Na het neersteken van de chauffeur reed hij de bus in de richting van Leon County, waar hij bij een vakantiehuis stopte.

Daar trof hij kennelijk de familie met drie kinderen aan. Het hele gezin, dat in Houston woonde maar in de weekends graag in het vakantiehuis was, werd uitgemoord. De politie vond de lichamen nadat familieleden hadden gemeld geen contact meer met het gezin te kunnen krijgen.

Lopez zou er met de witte pick-up truck van het gezin vandoor zijn gegaan. Er werd een beloning van 50.000 dollar uitgevaardigd voor de tip die zou leiden tot zijn aanhouding. Uiteindelijk werd Lopez in die truck gespot in Atascosa County, zo'n 400 kilometer verderop gespot. Na een achtervolging reed Lopez de truck tegen een boom. Toen hij het vuur opende op politiemensen, werd dat beantwoord. Lopez overleefde het vuurgevecht niet, schrijft Sky News.

De gestolen pick-up truck Ⓒ Openbaar ministerie Texas

Met de chauffeur van de gevangenenbus gaat het naar omstandigheden goed. Hij is niet levensbedreigend gewond geraakt.