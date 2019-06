Ⓒ Instagram

Londen - De Londense Zoo Nights zorgen opnieuw voor ophef. In juni en juli worden de nachten van de dieren in de Londense dierentuin wreed verstoord door brassende bezoekers. „Overdag is zo’n dierentuin al geen feest voor de dieren’, zegt Venus bij de ingang van de dierentuin. „Maar met bier drinkende en lallende gasten op momenten dat de dieren eigenlijk rust moeten hebben is het helemaal onverdraaglijk.”