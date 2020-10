Jongetje (4) valt in vijver tijdens schoolreisje en overlijdt

In oktober 2018 ontsnapte het jongetje even aan de aandacht van zijn begeleiders tijdens het uitje. De kleuter viel vervolgens in het water en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Op de Facebookpagina ’Justice pour Kurtis’ schrijft zijn moeder: „Vaarwel mijn kind. Ik zal deze zwarte dinsdag nooit vergeten.”

De zaak heeft in België voor veel opschudding gezorgd, aldus Het Nieuwsblad. De ouders twijfelden of de aanwezige begeleiders wel goed op de kinderen gepast hadden. Ook vonden ze dat er nog meer dingen mis gingen op de school. Er volgden protestacties bij de school, het gemeentehuis en een mars.