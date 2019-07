Bart B. voor rechter om moord op kapster Miranda Zitman

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 9.00 uur)

De romp van Zitman zat in een koffer die in januari 2019 aanspoelde aan de Zuider IJdijk in Amsterdam. De andere delen van haar lichaam werden begraven in haar tuin in Soest. Die vond de politie in april nadat Bart B. zich meldde.

Vermoedelijk is de kapster, die jarenlang een kapsalon in de Jordaan had op 28 december gedood in Soest. Daarna werd ze tot april vermist.