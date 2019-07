Moordverdachte: ’Ik kan alleen zeggen dat ik verkeerd heb gehandeld’

Tijdens een eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen haar ex-vriend, de 56-jarige Bart B. uit Westzaan, bleek dat hij beweert Miranda in december 2018 dood onderaan de trap in haar huis te hebben gevonden. „Ik kan alleen zeggen dat ik daarna verkeerd heb gehandeld.”

Het Openbaar Ministerie vervolgt Bart B. voor moord of doodslag op Miranda, en het vervolgens in stukken zagen en verstoppen van haar lichaam. In januari van dit jaar spoelde een koffer met daarin haar romp aan op de Zuider IJdijk in Amsterdam. Destijds kon nog niet worden vastgesteld van wie de romp was. In april meldde haar ex zich bij de politie „met informatie over haar vermissing.” De politie startte een onderzoek in en rond de woning aan de Lange Brinkweg in Soest, en stuitte daarbij op nog meer lichaamsdelen. Bart B. werd aangehouden als verdachte.

Miranda Zitman werd pas in januari als vermist opgegeven. Familie, vrienden en klanten kregen een mail of app van haar waarin ze meedeelde dat ze naar het buitenland vertrok om een nieuw leven te beginnen. Ze zegde al haar afspraken af, en liet ook weten dat haar telefoon afgesloten zou worden. Dat bleek onmiddellijk na het verzenden van de apps ook gebeurd te zijn. Niemand kreeg nog contact met haar.

Dat ze niet gelukkig was in haar relatie met Bart B. was voor haar omgeving wel duidelijk. Ze zou plannen hebben gehad om met een andere man verder te gaan.

Of dat voor Bart B. de reden is geweest om zijn vriendin te doden, moet volgend jaar blijken tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak. Volgens de officier van justitie heeft Bart B. tot nu toe wisselende verklaringen afgelegd, en beriep hij zich in de loop van de verhoren steeds vaker op zijn zwijgrecht.

Zijn advocaat Van Stralen zegt dat hij dat alleen maar doet omdat „zijn perceptie van de gebeurtenissen in die periode niet helemaal bleek te kloppen met de werkelijkheid.” Het ging met name om de datum van de aankoop van een koffer. Bart B. zou volgens Van Stralen juist volledig meewerken aan het onderzoek.

Het onderzoek is volgens de officier van justitie nog lang niet afgerond. Niet alle lichaamsdelen van Miranda Zitman zijn teruggevonden. Bovendien moet Bart B. nog naar het Pieter Baan Centrum voor onderzoek naar zijn geestvermogens. Op 21 oktober vindt een volgende zogeheten pro-formazitting plaats. De inhoudelijke behandeling is zeker niet voor februari.