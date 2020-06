Vakantie veilig dichtbij in België

Remco, Mariska en dochtertje Noah zijn op 15 juni direct vertrokken naar het Zuid-Belgische Virton. Ⓒ Foto De Telegraaf

VIRTON - Wie wel de grens over wil, maar geen kilometers wil maken, komt in België uit. Wel zo veilig zolang het risico bestaat dat de grenzen sluiten als het virus oplaait. Al is het voor velen nog wel even wennen aan de maatregelen.