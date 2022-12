’Op Curaçao op straat doodgeschoten man (30) is Tilburgse rapper’

Op beelden van de plaats delict is te zien dat het dodelijk geraakte slachtoffer op straat ligt achter een auto, bij een oprit, vlak bij een mobiele eetgelegenheid. Daar werd hij volgens getuigen na een hoogoplopend conflict met een nog onbekende persoon – het is niet zeker of er meerdere mensen bij betrokken waren – neergeschoten.

Ingeschakeld ambulancepersoneel slaagde er niet meer in zijn leven te redden. Op een video van de locatie waar een lichaam ligt, is een huilend persoon te horen die de naam van Boechi schreeuwt. Politieauto’s met blauwe zwaailichten staan op de achtergrond.

’Ketting’

Getuigen meldden twee verschillende verhalen, die door de politie worden onderzocht. „Het eerste is dat er een man aankwam die de ketting van Boechi wilde hebben”, zegt een bron ter plaatse van deze krant. Een andere verklaring is er ook. „Er was een discussie om iets, die uit de hand liep. Die andere man begon ineens te schieten.”

Windster zou volgens aanwezigen in ieder geval in zijn borst zijn getroffen, maar mogelijk ook in zijn hoofd of gezicht. De Tilburger is getrouwd en vader van vier kinderen, laten bekenden van hem weten op sociale media. De politie op het eiland heeft de zaak in onderzoek. Opmerkelijk is dat hij regelmatig samenwerkte met de in juli dit jaar doodgeschoten Rotterdamse rapper Siki Martina, die ook Antilliaanse wortels had.

Campagne

Ook Puna, een platform dat veel nieuws brengt over artiesten in onder andere de rapscene, bevestigt de dood van Windster. ’Terwijl Boechie al een flinke naam had opgebouwd op Curaçao was hij ook hard op weg om daarbuiten een gevestigde naam te worden in de scene’, meldt de uitgever.

Afgelopen jaar werkte de Tilburger nog mee aan een campagne op het eiland tegen kindermishandeling, een initiatief van het Veiligheidshuis Curaçao. Boechi had een nummer gemaakt om ’kinderen en hun ouders bewust te maken van het feit dat slaan en schreeuwen niet hoeft’. Wrang detail: de campagne moest een begin vormen om de criminaliteit op het eiland omlaag te krijgen.

Zijn laatste optreden was twee weken geleden, in uitgaansgelegenheid Studio76 in Etten-Leur. Daarvoor trad hij op in onder andere Amsterdam, Leeuwarden en Rotterdam. Zijn bekendste nummers zijn Hode Nan en Moru Bondia. De Tilburger, die sinds ruim twee jaar muziek uitbrengt, zou eind deze maand op Curaçao een optreden geven met enkele andere Antilliaanse artiesten.

Vlogs

Enkele uren voordat hij werd neergeschoten, plaatste hij nog een video op Facebook, waarin hij op het eiland rijdend in een auto en zingend te zien is. Boechi maakte ook vlogs over het leven met zijn gezin; die plaatste hij op YouTube.

In de laatste vlog, van drie weken geleden, onthult hij het geslacht van zijn vierde kind. In de video zijn de drie andere kinderen van Boechi te zien, net als zijn vrouw Niandy.

Onder de video stromen de condoleances inmiddels binnen, onder meer van familieleden. Ook zijn er mensen die hun afschuw uitspreken dat er beelden van de dode rapper zouden worden gedeeld op sociale media.