Amsterdamse voelde ’rattensnuitje tegen haar billen’

Twee weken geleden nog, ergens in Amsterdam-Oost. „Een dame ging naar het toilet”, vertelt Richard Piké van Van der Velden Ongediertebestrijding tegen Het Parool. „Ze dacht: Wat voel ik nou? Het was een rattensnuitje tegen haar billen.”

Onlangs werd in Amsterdam-Noord een rattenval geplaatst in een wc-plafond van een woning. De grootste van de vijf ratten die erin liepen, had de omvang van een eenjarige kat.

Museumplein

Een van de meest beruchte plekken qua ongedierte in de hoofdstad is de groene bult op het Museumplein. Maar in elk park waar mensen voedsel achterlaten, wemelt het snel van de ratten.

De belangrijkste reden van de explosieve groei is het verbod op het gebruik van rattengif door bestrijdingsbedrijven dat 2017 inging, zo schrijft de krant. Vanaf 1 januari aanstaande worden regels nóg strenger: dan mogen ook particulieren geen gif meer gebruiken.