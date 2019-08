Verdachte aangehouden voor aanrijden baby

Het ongeluk gebeurde op het kruispunt van de Jan van Galenstraat en de Jan Tooropstraat in de wijk Slotervaart. Na de aanrijding reed de automobilist door.

De aangehouden verdachte is de eigenaar van de auto. Of hij ook de bestuurder was, is nog onderwerp van onderzoek. Hij is naar huis gestuurd, maar is nog wel verdachte. De politie wil niks kwijt over zijn identiteit. Met de baby gaat het goed.

Bekijk ook: Baby in kinderwagen gewond door botsing