Duitse zoo: ’Moeten mogelijk dieren aan elkaar voeren’

In gesprek met Die Welt zegt Verena Kaspari, directeur van het park: „We hebben een lijst gemaakt van dieren die we als eerst zouden kunnen slachten.” Door het coronavirus is het bezoek uitgebleven en de dierentuin is naarstig op zoek naar oplossingen.

Kaspari zegt dat het afmaken van dieren één van de laatste redmiddelen zou zijn. Hoewel het volgens de directeur ’onplezierig’ is, lost zelfs dat de financiële problemen niet op.

Volgens Kaspari heeft het dierenpark al behoorlijk wat inkomsten misgelopen. Daarnaast houdt het park wel flinke uitgaven om de verblijven te onderhouden. Op steun van de Duitse overheid kan het park niet rekenen. Dierenparken in Duitsland moeten momenteel overleven op noodzakelijk donaties.

Liever euthanasie dan hongerdood

De zeehonden en pinguïns hebben grote hoeveelheden verse vis nodig: „Als het er op aankomt laat ik liever dieren euthanaseren dan uithongeren,” zegt Kaspari. In het ergste geval oppert de Duitse dus om dieren aan elkaar te voeren. Om welke dieren het precies gaat, is niet bekendgemaakt.