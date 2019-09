Doden en drama’s bij noodweer Spanje

Vanaf een helikopter is te zien hoe het dorpje Los Alcazares volledig is ondergelopen. Ⓒ EPA

Orihuela - Het noodweer in Spanje veroorzaakt volgens weerdienst Aemet de ergste overstromingen in 32 jaar in de regio Alicante en Murcia. Een van de meest dramatische situaties speelt zich af rond een tunnel ter hoogte van Pilar de Horada, waar mensen vast zitten in een tunnel.