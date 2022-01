Man die vriendin door hoofd schoot krijgt dertig maanden cel

Het Openbaar Ministerie eiste eerder twaalf jaar cel voor een poging tot doodslag. Volgens de officier van justitie had E. „willens en wetens het vuurwapen op het slachtoffer gericht.” E. hield vol dat het schietincident een ongeval was. Het slachtoffer overleefde de schotwond, maar lag twee maanden in coma. Ze is bijna volledig verlamd.

E. maakte op 26 augustus 2020 zijn lege vuurwapen schoon. Na afloop stopte hij hier weer het magazijn met kogels in. In de „haastigheid” zou hij kort erna zijn vergeten dat het wapen geladen was. Toen hij ermee speelde en het richtte op zijn vriendin, zou zij per ongeluk in haar hoofd zijn geraakt.

De vrouw kon zich na haar coma aanvankelijk niets herinneren van die dag, maar zei vele maanden later bij de politie dat ze voor het incident ruzie had met E. over een ander meisje en een parkeerboete. „Je hebt me afgeschoten als een wild dier”, riep ze tijdens de rechtszaak.

Vrijgesproken

De rechtbank was terughoudend met haar verklaring als bewijs en stelde „niet met zekerheid te kunnen vaststellen dat er een conflict was tussen de twee.” Evenmin was volgens de rechters bewezen dat er „bewust en gericht was geschoten” door E. Hij werd daarom vrijgesproken van poging tot doodslag.

Wel werd E. veroordeeld voor verboden wapenbezit in een proeftijd vanwege een eerdere veroordeling en het nemen van „onaanvaardbare risico’s.” „Hij heeft een geladen wapen gepakt en dat op het slachtoffer gericht zonder te controleren of het geladen was. Hij heeft onbeschrijflijk veel leed aangericht.”

De rechters noemden het verder „verbijsterend” dat E. na het ongeluk het bloedende slachtoffer voor dood achterliet en twee uur rondreed met haar auto. Pas daarna keerde hij terug naar de woning en belde 112. „Hij is slechts bezig geweest met de mogelijke gevolgen voor zichzelf en heeft zich niet bekommerd om het slachtoffer.”

De Middelburger weet zijn handelen na het voorval aan „paniek.”

Naast de 2,5 jaar celstraf moet E. het slachtoffer en haar moeder 272.000 euro schadevergoeding betalen.