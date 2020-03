Vier coronadreigers voor de rechter

Onder hen een 40-jarige man voor de rechter verschijnen omdat hij wordt verdacht van bedreiging van politieagenten met coronabesmetting. „Ik ga spugen, ik maak jullie allemaal ziek, ik heb corona”, zou hij hebben geroepen.

Tijdens deze supersnelrechtzitting komen nog drie andere mensen voor de rechter die ook dreigden met besmetting.

Bekijk ook: Tien weken cel voor coronahoester

Op 20 maart werd al een 23-jarige coronahoester veroordeeld tijdens de eerste ’coronarechtszaak’ in Nederland. Hij kreeg tien weken cel, waarvan twee voorwaardelijk, opgelegd omdat hij twee agenten opzettelijk in het gezicht hoestte en riep dat hij corona had.

Volgens de de rechter in die zaak viel de man ’bedreiging met zware mishandeling’ te verwijten, gezien het risico om als coronapatiënt zwaar letsel op te lopen.

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 10 uur).