’Nederlander vermoordt zijn vrouw in Vietnam omdat ze te veel op telefoon zit’

Door Marcel Vink Kopieer naar clipboard

Ⓒ politie

DA LAT - Een 63-jarige Nederlander is in Vietnam gearresteerd voor moord. Jacobus Johannes K. werd aangehouden nadat hij zijn echtgenote met keukenmessen had doodgestoken. Hij verklaarde zich te hebben geërgerd omdat ze voortdurend op haar smartphone zat te kijken tijdens een etentje met familie.