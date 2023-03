Letland stuurt auto’s van dronken chauffeurs naar Oekraïne

Het plan werd vorige maand goedgekeurd door het Letse parlement, woensdag vertrok een eerste lading van acht in beslag genomen wagens naar Oekraïne. De auto’s worden overgedragen aan het Oekraïense leger en ziekenhuizen.

Alcoholgebruik in het verkeer is een bijzonder groot probleem in Letland. Het land keurde vorig jaar een wet goed waardoor de auto’s van chauffeurs die bij controle 1,5 promille alcohol in het bloed – driemaal de wettelijke grens – hebben, in beslag genomen en verkocht kunnen worden door de overheid.

In de nasleep van die wetswijziging werden er zoveel wagens in beslag genomen, dat de depots na een paar weken al vol kwamen te staan. De Letse overheid besloot daarop om een deel van die auto’s over te dragen aan Twitter Convoy, een ngo die voertuigen doneert aan Oekraïne. „Niemand had verwacht dat er zoveel auto’s in beslag genomen zouden worden”, zegt Twitter Convoy-oprichter Reinis Poznaks. „Ze kunnen ze niet snel genoeg verkopen, dus kwam ik op het idee om ze naar Oekraïne te sturen.”