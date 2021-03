Man in Polen zakt 192 keer voor theorie-examen

Inmiddels is de man al 17 jaar bezig met pogingen wagen om zijn rijbewijs in de wacht te slepen. Tot op heden is hij hierin dus nog niet geslaagd, meldt de Poolse staatszender TVP. Meestal doet de gemiddelde Pool er volgens dat medium zo’n twee tot drie keer over. De man, wiens naam niet bekend is gemaakt, heeft inmiddels al 6000 Poolse zloty - omgerekend 1308 euro - uitgegeven aan de examens.

In de strijd om wie de slechtste theorie-examenkandidaat zou zijn, laat de man de concurrentie ver achter zich. De op een na slechtste deelnemer, heeft er namelijk 113 keer over gedaan voor hij wist te slagen.

Gevaar voor anderen

In Piotrów Trybunalski vragen ze zich nu hardop af of het wel handig is om iemand zó veel kansen te geven om het examen te halen. ,,Er zou een regeling in Polen moeten komen die ervoor zorgt dat de kandidaat niet meer dan twintig of dertig keer mee kan doen”, stelt rij-instructeur Stanislaw Kobusiewicz, tegenover TVP.

,,Als iemand geen weet heeft van de regels, zou die niet zomaar rond kunnen mogen rijden. Uiteindelijk kan dat een gevaar gaan vormen voor anderen”, licht hij toe.

Wereldwijd niet de slechtste

Toch zal het voor de man nog wel even duren voor hij wereldwijd het hoogste aantal theorie-examens heeft gefaald. In Zuid-Korea loopt namelijk een mevrouw rond die het voor elkaar heeft gekregen liefst 950 keer te zakken.