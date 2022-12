Grote kans op gladheid bij overgang naar zachter weer

HOUTEN - Aan het einde van het weekend komt geleidelijk een einde aan het koude winterweer en bereikt een neerslagzone Nederland. Weeronline waarschuwt dat er daardoor zondagavond en tijdens de nacht van zondag op maandag grote kans op gladheid is. Vooral in het noordoosten kan het ijzelen. Het verkeer in die regio kan daar maandagochtend nog veel last van hebben.