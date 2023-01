’Zware offers Europa nodig in strijd tegen Rusland’

Dat zegt luitenant-generaal Nico Tak, die vanaf donderdag het commando voert over de landmachttroepen in het snelle reactieleger van de NAVO die snel in actie moeten komen, bijvoorbeeld als Rusland zich op NAVO-gebied waagt. Tak commandeert in zo’n crisissituatie tot wel 80.000 troepen.

Europa moet zich niet in slaap laten sussen en denken dat Oekraïne al gewonnen heeft, zegt Tak. „We geven het land genoeg spullen om niet te verliezen, maar niet genoeg om te winnen, dat is gevaarlijk grijs gebied. Als het lang duurt verliezen ze dan alsnog. Je kunt beter bedenken wat we willen bereiken en hun leveren wat ze daarvoor nodig hebben.”