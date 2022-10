LIVE | Ridouan Taghi als getuige in zaak ’naïeve’ neef Youssef: ’Ik word als een monster neergezet’

Onze verslaggever Saskia Belleman is bij de zaak aanwezig en twittert live mee. Haar tweets vindt u onderaan dit bericht.

Youssef Taghi wil geen onderzoek meer naar de vraag of zijn neef Ridouan Taghi via iemand anders dan via hem, boodschappen uit de Extra Beveiligde Inrichting in Vught smokkelde. Dat bleek tijdens een zitting eerder deze vrijdag.

Tijdens een eerdere zitting in de strafzaak tegen Youssef, die enkele maanden als ’media-advocaat’ optrad namens Ridouan Taghi, vroeg zijn nieuwe advocaat André Seebregts om zo’n onderzoek. Volgens Seebregts zou uit het dossier blijken dat er een „parallelle communicatielijn” was vanuit de EBI, die al bestond voordat neef Youssef in beeld kwam. Er zijn aanwijzingen in het dossier dat die parallelle lijn advocate Inez Weski is, de advocate van Ridouan Taghi.

’Monster’

Ridouan Taghi heeft een verklaring van tien pagina’s naar de rechtbank gestuurd, dat blijkt vrijdag tijdens de zitting. Over de strafzaak tegen Youssef, maar ook over andere dingen, zoals zijn eigen situatie en de beeldvorming over hem in de media. Hij vindt dat hij als een monster wordt neergezet.

Ook vindt hij dat hij ten onrechte in verband wordt gebracht met zaken waarmee hij niks te maken heeft. Dat is ook gebeurd in de zaak tegen neef Youssef, en dat heeft die zaak gekleurd, schreef hij.

Kennelijk heeft hij geschreven dat hij niets met de moord op misdaadjournalist Peter R. de Vries te maken heeft, en niets met de bedreigingen van kroonprinses Amalia.

Naïef

Ridouan Taghi heeft het verder in zijn brief over de druk die Youssef zou hebben ervaren. „Het is mogelijk dat hij dat zo heeft ervaren. Ik werd al als een monster afgeschilderd. Ik merkte dat hij heel slecht tegen die druk kon en liever achter de schermen wilde werken.”

„Door de totaal ontspoorde focus van het OM moet hij nu in het scenario worden gepast, maar Youssef heeft niets met een criminele organisatie te maken”, zegt Ridouan Taghi. Hij noemt zijn neef „naïef.”

Volgens Ridouan Taghi heeft Youssef vaak niet eens geweten wat Ridouan bedoelde met bepaalde dingen die hij hem vertelde. „Ik gaf hem ook bewust desinformatie.” Dit zou hij hebben gedaan om te testen of zijn communicatie met advocaat werd afgeluisterd.