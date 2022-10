Ridouan Taghi: ’Het was allemaal nepinformatie. Spelletjes’

Ridouan Taghi schreef de brief als voorbereiding op zijn verhoor vrijdag als getuige in het strafproces tegen zijn neef. Het was de eerste keer sinds de zomer dat hij zich weer in de rechtbank vertoonde. In zijn brief schrijft hij dat hij in de media wordt afgeschilderd als een monster, en dat hij ten onrechte in verband wordt gebracht met zaken waarmee hij niks te maken heeft.

’Media-advocaat’

Youssef Taghi wordt ervan verdacht het contact met de buitenwereld voor Ridouan Taghi te hebben onderhouden in de acht maanden in 2021 dat hij optrad als diens ‘media-advocaat’. In die acht maanden bezocht Youssef de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) bijna honderd keer.

In zijn brief en tijdens zijn getuigenverhoor pleitte Ridouan zijn neef Youssef vrij. Die heeft niets strafbaars gedaan, zei Ridouan Taghi. Youssef is een ,,correcte, eerlijke man die gewoon thuis hoort te zijn bij zijn kinderen.”

Youssef zelf heeft tijdens verhoren wel degelijk verklaard dat hij onder druk de fout in is gegaan en daar enorme spijt van heeft. ,,Dat is nog zacht uitgedrukt. Het is een nachtmerrie.”

Een beveiligde auto komt aan bij de bunker in Amsterdam-Osdorp voor de rechtszaak tegen voormalig advocaat Youssef T.

Advocaat Inez Weski komt aan bij de bunker in Amsterdam-Osdorp

Desinformatie

De boodschappen die Ridouan Taghi hem gaf bevatten vooral desinformatie, beweerde Ridouan vrijdag in de rechtbank. Het waren testen die vooral tot doel hadden om uit te vinden of zijn communicatie met advocaten en met anderen werden afgeluisterd en gefilmd. Eigenlijk wist hij dat al. ,,Op de beelden zie je dat ik de camera en de afluisterapparatuur begroet, of een middelvinger opsteek. Dan ging ik maar wat zeggen om te kijken wat er naar buiten zou komen. Op gegeven moment was het voor mij een spelletje. Het liep een beetje uit de hand”, beweerde hij.

Zijn vermoeden dat hij werd afgeluisterd werd steeds bevestigd omdat er meteen reacties volgden op zijn acties. Dan werd zijn bewaking aangescherpt, of volgden er berichten in de media.

’Meegesleurd in wat er is gebeurd’

,,Ik ga er zonder meer vanuit dat Youssef niet heeft geweten waar bepaalde mededelingen die ik aan hem deed over gingen", schreef Ridouan. Hij noemde zijn neef ,,een supergoed persoon” die niet wist dat hij een spel speelde. Maar ook noemde hij hem naïef. ,,Ik heb hem meegesleurd in wat er nu is gebeurd. Hij werd de dupe van mijn spelletje en van de media. En zijn achternaam.”

Dat Youssef toegaf berichten naar buiten te hebben gebracht komt ,,omdat hij zo is geschrokken dat hij in de verdenkingen is gaan geloven. Hij is de laatste die ik in iets slechts zou betrekken. Hij heeft niets interessants of verbodens naar buiten gebracht”, aldus Ridouan Taghi.

Lastige vragen parkeerde Ridouan vrijdagmiddag. En op vragen van het Openbaar Ministerie wilde hij helemaal geen antwoorden geven. Hij beriep zich op zijn verschoningsrecht, of keek met gevouwen armen zwijgend voor zich uit. Hij verwijt het OM al zijn uitspraken verkeerd uit te leggen.