OM: 4 maanden cel voor buschauffeur die botste met tram onder invloed van drugs

Bij het ongeval in de buurt van het Olympisch Stadion raakten veertien mensen gewond, van wie twee ernstig. Een van hen liep een gescheurd jukbeen op, een ander slachtoffer een gebroken nek en hersenschudding. Volgens getuigen reed de chauffeur zonder te remmen met volle vaart achterop de tram.

In de rechtbank in Amsterdam vertelde de 28-jarige chauffeur Ismaël W. dat hij afgeleid was en niet uitgerust. ,,Het was een periode dat ik vaak uitging en drugs gebruikte.” In het weekend voorafgaande aan zijn werkweek had hij xtc en GHB gebruikt en doordeweeks nogmaals GHB. ,,Ik voelde me niet helemaal lekker die dag, ik had nauwelijks gegeten en ging met lege maag rijden. Ik besloot te rijden om geld te verdienen.”

De officier van justitie noemde het onverantwoordelijk gedrag van de chauffeur ,,om toch te gaan rijden en de gezondheid van de passagiers in de waagschaal te stellen.” W. raakte zijn rijbewijs kwijt. Hij bezorgt tegenwoordig maaltijden op de fiets. In april vorig jaar trof de politie hem onder invloed van drugs achter het stuur van een stilstaande personenauto op een weg bij Nijkerk, maar W. ontkent in de rechtbank te hebben gereden in deze auto.

