3000 extra opvangplekken bieden geen enkele garantie: ’Er kan nog enorme piek komen’

Broekers-Knol: opvang helemaal vol, enkele honderden asielzoekers overnachten op veldbedden en stoelen in Ter Apel

Asielzoekers moeten noodgedwongen op veldbedden slapen in de opvang in Ter Apel omdat daar geen plek meer is. Dat erkent demissionair staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie), daags voordat het kabinet een knoop moet doorhakken over het aantal Afghanen dat hulp kan worden geboden.