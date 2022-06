Oekraïense vluchtelingen opgepakt voor mensenhandel in Horst en Gennep

Binnenland

Zeker 100 mensen overnachten op stoel in aanmeldcentrum Ter Apel

In het aanmeldcentrum in Ter Apel is komende nacht voor zeker honderd mensen geen bed. Deze mensen hebben onderdak maar brengen de nacht door op stoelen in de recreatiezaal en de wachtruimte van het aanmeldcentrum, meldt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).