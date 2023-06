Sfeer in Belgische regering verziekt: ’Ministers met elkaar op de vuist’

Een jaar voor de verkiezingen dreigt de zevenpartijencoalitie te imploderen door onderling wantrouwen. Minister Lahbib is de steun van de groenen en sociaaldemocraten kwijt vanwege haar rol bij het goedkeuren van een visum voor de aartsconservatieve burgemeester Zakani van Teheran. Hij wordt net als de president van Iran weleens de ’slachter van Teheran’ genoemd vanwege zijn beruchte reputatie richting homo’s en vrouwen. De ’burgervader’ liep onlangs met een delegatie van dertien man over de rode loper van een burgemeestersconferentie in Brussel.

Eerder stapte een staatssecretaris van de deelstaat Brussel al op vanwege de affaire. Afgelopen week gaf Lahbib tijdens een zwak optreden tekst en uitleg in het parlement, maar door het oppoppen van nieuwe feiten beschuldigen meerdere fracties haar nu van liegen in het parlement. Komende maandag krijgt de bewindsvrouw een laatste kans om diep door het stof te gaan. Haar partij, de Franstalige liberalen, gaat lijnrecht tegen alle kritiek in en wil geen millimeter toegeven.

Ook binnen de ministersploeg lopen de spanningen op tussen sociaaldemocraten en liberalen. Deze week kwam het zelfs tot een handgemeen tussen de linkse vicepremier Frank VandenBroucke van Volksgezondheid en zijn liberale collega Vincent Van Quickenborne van Justitie. Dagblad Het Nieuwsblad onthult dat er verschillende verhalen rondgaan over het incident: van ’hij legde zijn arm op Van Quickenborne’ tot ’Vandenbroucke hield Van Quickenborne in een houdgreep en duwde hem tegen de muur’.