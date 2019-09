Voorzitter Bercow legt zijn functie neer

Ⓒ AFP

LONDEN - De Britse parlementsvoorzitter John Bercow legt zijn functie in het Lagerhuis volgende maand neer. Als het Lagerhuis besluit nu geen nieuwe verkiezingen te houden stopt hij eind oktober. Als het Lagerhuis wel nieuwe verkiezingen wil, dan legt hij zijn functie neer bij die stembusgang. Dit zei Bercow in een emotionele rede waarbij de tranen in zijn ogen stonden, aldus SkyNews.