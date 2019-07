Nederlandse wrakken WO II voor kust Maleisië verdwenen

De onderzeeboot O 16. Ⓒ Wikipedia

Amsterdam - Dat wrakken van tijdens de Tweede Wereldoorlog voor de kust van Maleisië tot zinken gebrachte Nederlandse onderzeeboten nu ook geheel of deels zijn verdwenen, is weinig verrassend. Er zijn al jaren berichten over grafplunderaars in deze wateren. De Nederlandse wrakduiker Tino de Rijk zegt zich geen illusies te maken. „Uiteindelijk zal alles wat daar ligt verdwijnen.”