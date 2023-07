Premium Het beste van De Telegraaf

’Als je durft kan je in anderhalf uur naar Engeland vliegen’ Adrie uit Krommenie heeft een vliegtuig in zijn garagebox

Door Frederique Teillers Kopieer naar clipboard

Adrie Berendrecht heeft twee vliegtuigen. Ⓒ Marcel Molle

KROMMENIE - Even een weekendje weg? Adrie Berendrecht (62) stapt niet de auto, maar zijn eigen vliegtuig in. Al vanaf zijn vijftiende zweeft hij regelmatig door de lucht. De Zaanse vliegenier heeft inmiddels zijn derde vliegmachine gekocht en zet die met vliegmaat Mark Meijer zélf in elkaar. Gewoon vanuit zijn garagebox in Krommenie.