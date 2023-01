Premium Het beste van De Telegraaf

Corruptieschandaal Europees Parlement: wie is wie in deze zaak?

Door Alexander Bakker Kopieer naar clipboard

Brussel - Brussel is al weken in de ban van een corruptieschandaal in het Europees Parlement. Er circuleren steeds meer namen van figuren die mogelijk betrokken zijn bij de affaire. Wie is wie in deze omvangrijke zaak?