Cruiseschip Zaandam met Nederlanders aan boord in Florida aangemeerd

Cruiseschip Zaandam vaart de haven Fort Lauderdale binnen. Ⓒ Reuters

FORT LAUDERDALE - Het cruiseschip Zaandam is donderdag aangemeerd in de haven van de stad Fort Lauderdale in Florida. Aan boord van de Zaandam bevinden zich nog vijf Nederlanders. Ook is het lichaam van een overleden Nederlander nog op het schip.