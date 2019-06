Chinezen niet te stuiten

Ambassadeur Xu Hong (m.) met Xujun Tang (l.) van restaurant De Lange Muur in Brunssum. Als voorzitter van Bai du, dat jaarlijks met geld van Chinese ondernemers in Nederland arme kinderen helpt in China, bracht zij haar penningmeester A Yeu (r.) mee. Ⓒ Foto’d De Telegraaf

,,Hoe de internationale situatie ook zal zijn: de Chinese economie blijft groeien!”, verzekerde ambassadeur Xu Hong. Hij was glashelder tijdens de eerste receptie die hij gaf in Den Haag. Terwijl er een handelsoorlog woedt met de VS, constateerde hij onomwonden: ,,China is de motor van de internationale economie.”