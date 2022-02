Nederlandse missie in Mali op losse schroeven

Sinds november vorig jaar heeft Nederland een Hercules-transportvliegtuig gestationeerd in de hoofdstad Bamako, met zo’n negentig militairen. Ook zijn er enkele Nederlandse stafofficieren in Mali aanwezig, net als een groepje militairen dat een EU-trainingsmissie ondersteunt. Bovendien staat een Nederlander, luitenant-generaal Kees Matthijssen, aan het hoofd van de VN-macht in het land, bestaande uit vijftienduizend militairen.

’Bezorgd over de ontwikkelingen’

Maar de internationale missies dreigen te stranden nu het militaire bewind van Mali – dat vorig jaar via een coup aan de macht kwam – zich tegen de buitenlandse troepen lijkt te keren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag wil nog niets zeggen over de voortgang van de missies. „We zijn zeer bezorgd over de ontwikkelingen”, zegt een woordvoerder wel. „Er zouden eigenlijk verkiezingen komen, maar de regering heeft de transitieperiode met maximaal vijf jaar verlengd. Dat was niet de afspraak.” Nederland overlegt nu met andere landen over de voortgang van de missies.

Vorige week zetten de Malinezen de ambassadeur van Frankrijk het land uit. Het bewind is woedend over sancties vanwege het uitstel van de verkiezingen. Frankrijk, dat sinds 2013 een grote rol speelt in Mali, beraadt zich nu op haar aanwezigheid. Denemarken trok vorige week al hun special forces terug, nadat Malinese troepen ze de toegang tot het land hadden geweigerd.

„We vinden het belangrijk om in gesprek te blijven met de regering” , zegt de woordvoerder van Buitenlandse Zaken. Een defensiewoordvoerder benadrukt dat ’we de bevolking willen blijven helpen, en ook actief willen blijven in de Sahel-regio’. Het doel van de VN-missie is om voor stabiliteit en veiligheid te zorgen in Noord-Afrika. De Fransen strijden bovendien tegen extremisten in de Sahel.

Dat kan mogelijk ook vanuit buurland Niger, waarmee Nederland – net als de rest van de westerse wereld – wél warme banden onderhoudt met de regering. Zo heeft Nederland sinds korte tijd weer een volwaardige ambassade in Niger. De Europese Unie heeft afspraken gemaakt met het land over het tegengaan van immigratie naar Europa.

„Over de voortgang van de VN-missie maak ik mij minder zorgen”, zegt minister Kajsa Ollongren (Defensie). ,,Ik maak meer zorgen over de missies onder Franse leiding. Daarom sta ik ook in contact met mijn Franse collega.”

Russische huurlingen

De Nederlandse militairen in Mali lopen mogelijk extra gevaar door de inzet van Russische huurlingen in het land. Het Malinese regime zou samenwerken met de zogenoemde Wagner Groep, een soort ’privéleger’ van de Russische president Vladimir Poetin. Op die manier wil Rusland de invloed in de Afrikaanse regio vergroten, hoewel Rusland ontkent dat de huurlingen voor hen werken.

VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans heeft Kamervragen gesteld over de situatie in Mali. „Ik maak me zorgen over de effectiviteit, uitvoerbaarheid en veiligheid van de missie”, zegt hij. „Zijn in noodsituaties bijvoorbeeld medische faciliteiten nog toegankelijk en kan Frankrijk dan nog luchtsteun leveren?”, wil hij van het kabinet weten. Mogelijk komt minister Hoekstra (Buitenlandse Zaken) volgende week met een Kamerbrief over Mali.

Het Hercules-transportvliegtuig van Nederland stond vorige week korte tijd aan de grond, omdat de Malinezen het luchtruim hadden gesloten. „Dat is inmiddels niet meer het geval”, zegt de defensiewoordvoerder. „Op dit moment kunnen de Nederlanders wel gewoon hun taken uitvoeren”