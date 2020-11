PVV en CDA: nationale reserve voor zorgpersoneel

Tijdens zijn inbreng aan het debat schetste PVV-leiders de krapte in de zorg. „Zelfs zonder crisis is 85 procent van de ziekenhuisbedden bezet. Er is nauwelijks een buffer.”

Er is een groot potentieel aan oud-zorgverleners dat is overgestapt op een ander vak die best nog wel eens willen inspringen als de nood aan de man is. Beletsel is echter dat de zogeheten BIG-registratie na vijf jaar buiten de zorg werken verloopt. Met een systeem van reservisten, die af en toe worden bijgespijkerd met training of studie, zouden de vaardigheden op peil blijven en de registratie in orde.

Het CDA heeft het systeem voorgesteld in z’n verkiezingsprogramma. „Om bij een volgende gezondheidscrisis snel te kunnen opschalen willen wij net als bij defensie een aanstelling voor reservisten in de zorg. Dit zijn oud-medewerkers of mensen die op een andere manier ervaring hebben in de zorg. Als reservist loop je elk jaar een paar dagen mee en houd je via cursussen je kennis op peil.”

Minister Van Ark (Medische Zorg) spreekt van een „mooie oproep” en laat een oordeel over het plan over aan de Tweede Kamer, waar vermoedelijk een meerderheid is om het op z’n minst te onderzoeken.