Presentatrice Mischa Blok: ’Kunnen we niet wat liever zijn?’

Radiopresentatrice Mischa Blok gooide de knuppel in het hoenderhok door te tweeten over discriminatie door mensen met een migratie-achtergrond. Ⓒ René Bouwman

Natuurlijk heeft ze nagedacht over de vraag of ze zich wel in het racisme-debat moest mengen. „Dit is niet iets wat je zomaar doet”, zegt NPO Radio 1-presentatrice en podcastmaakster Mischa Blok (46). „Maar als je je hele leven wordt uitgescholden, van ’kutchinees’ tot ’sambalbij’, door autochtone Nederlanders maar ook door mensen met een migratie-achtergrond – door degenen van wie je het ’t minst zou verwachten – dan wordt het tijd om daar eens iets van te zeggen. Het lost niks op als je altijd je mond dichthoudt.”