Experts: ’Terreurbommen op Oekraïne teken van Poetins onmacht’

Amerikaanse leger houdt 400 Chinook-helikopters aan de grond

Het Amerikaanse leger houdt de volledige vloot van zo’n 400 CH-47 Chinook-helikopters, die voor transport van troepen, artillerie, materiaal en brandstof gebruikt worden, aan de grond nadat in een aantal helikopters brand in de motoren was uitgebroken.