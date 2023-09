Beursblog: Hogere dagstart AEX verwacht

Amsterdam - De AEX-index op Beursplein 5is de maand september vrijdagochtend vlak van start gegaan. In augustus raakte de hoofdindex nog ruim 6% aan waarde kwijt. Na een dag dat Amerikaanse beurzen gaandeweg terugzakten in afwachting van Amerikaanse data over de arbeidsmarkt die mogelijk richting bepalend zullen zijn voor de koers van de Fed, is in China afgelopen nacht ingegrepen om de kwakkelende economie uit het slop te halen.

