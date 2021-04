Moeder (19) gebroken na dood zoontje door ballon: ’Ouders, let op’

Op 8 april gaf moeder Chapman haar zoontje Heath ’s ochtends te eten. Over tien dagen zou zijn allereerste verjaardag plaatsvinden. Ze ging even naar de keuken om zelf te lunchen. Vanuit de andere kamer hoorde ze een ’onschuldige hoest’. Maar toen ze opnieuw iets hoorde en ging kijken, lag Heath al bewusteloos op de grond, gestikt in een ballonnetje.

„Mijn wereld sloeg onder mijn voeten vandaan. Binnen een paar minuten. Hoe moet ik verder leven zonder mijn baby?”, vertelt ze tegen de Daily Mail Australia.

Verslagen

Ze deelt haar verhaal om andere ouders te waarschuwen. Haar baby speelde altijd met bellenblaas, speelgoed en ballonnen. Ze zag het gevaar niet. „Ik wist niet hoe snel het kon gebeuren. Zodra een ballon wordt ingeademd, is het vrijwel onmogelijk die uit de luchtpijp te halen zonder operatie.”

Toen ze haar zoontje bewusteloos vond, belde ze 112. Al snel vulde haar huis zich met medisch personeel, politie en andere hulpdiensten. Heath werd naar het ziekenhuis gebracht met grote spoed, maar was niet te redden. „Ik stortte neer”, zegt moeder Chapman over het moment dat ze het slechte nieuws kreeg. „Ik kon het niet geloven, ik zei: ’Het is niet waar!’ Ik brak.”

Luchtpijp

Zware dagen braken aan, waarin de moeder nog even met het lichaam van haar zoontje mocht blijven, en het geloof en het verdriet laat kwamen.

Uit autopsie later bleek dat de ballon in de luchtpijp zat, en nog niet volledig leeg was. Moeder Chapman neemt de dood van haar zoontje zichzelf kwalijk. „Wij hebben ooit besloten dat zakje ballonnen te openen. En ze op te blazen. Ik kan mezelf wel voor m’n kop slaan.”

Ⓒ GoFundMe

Chapman probeert nu aandacht te vragen voor het gevaar van ballonnen en wil onder meer grotere waarschuwingen op verpakkingen. Ze deelt haar persoonlijke verhaal met foto’s en video’s van haar zoon om de waarschuwing te verspreiden. Ook hebben vrienden een inzamelingsactie opgezet om de ouders te helpen met de begrafenis.

’Bedankt!’’

Chapman krijgt berichtjes van andere moeders die dankbaar zijn voor haar waarschuwing. „Mensen weten echt niet hoe gevaarlijk ballonnen kunnen zijn, en hoe snel alles kan gebeuren”, aldus Chapman. „Als je erover nadenkt hoe vaak ballonnen worden gebruikt... Met carnaval bijvoorbeeld blazen ze de ene op, zonder de andere van de grond op te rapen.”