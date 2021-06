29-jarige man vast in zaak fatale smokkelreis in koeltruck

De politie meldde in een verklaring dat Groot-Brittannië een internationaal arrestatiebevel tegen de verdachte had uitgevaardigd. „Hij maakt deel uit van een criminele organisatie die zich bezighoudt met illegale immigratie”, aldus de verklaring. De verdachte kan daarvoor 14 jaar celstraf krijgen.

De Vietnamezen werden in oktober 2019 gestikt aangetroffen in een koeltruck die vanuit België naar Groot-Brittannië was verscheept. De lichamen werden gevonden op een industrieterrein in Grays, een kleine 30 kilometer ten oosten van Londen. Onder de doden waren twee jongens.

De twee leiders van de bende mensensmokkelaars zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 27 en 20 jaar. De twee bestuurders van de vrachtwagen kregen 13 jaar en 18 jaar celstraf.

